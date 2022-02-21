Россиян предупредили об уловке мошенников под видом акций

Интернет-мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 февраля и 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Петра Куценко.

Злоумышленники занимаются рассылкой вредоносных промокодов от имени популярных онлайн-магазинов и брендов.

«Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника и др. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», — сообщил Куценко.

Отмечается, что промокод поступает в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда владелец гаджета или компьютера открывает файл. Как отмечает эксперт, за последнюю неделю возросла активность мошенников, распространяющих вредоносное программное обеспечение под видом открыток ко Дню святого Валентина.