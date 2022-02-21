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24 минуты назад

Россиян предупредили об уловке мошенников под видом акций

Елена Прошина

Интернет-мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 февраля и 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Петра Куценко.

Россиян предупредили об уловке мошенников под видом акций
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Злоумышленники занимаются рассылкой вредоносных промокодов от имени популярных онлайн-магазинов и брендов.

«Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника и др. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», — сообщил Куценко.

Отмечается, что промокод поступает в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда владелец гаджета или компьютера открывает файл. Как отмечает эксперт, за последнюю неделю возросла активность мошенников, распространяющих вредоносное программное обеспечение под видом открыток ко Дню святого Валентина.

Согласно прогнозу, в ближайшее время мошенники увеличат количество интернет-атак в связи с 23 февраля и 8 марта. Рекомендуется следить, от кого приходят сообщения: если пользователь не подписан на рассылку от бренда, едва ли он может получить от него письмо.

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