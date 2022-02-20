На рыбалке в Бурятии погибли трое мужчин

По предварительным данным, 19 февраля днем трое жителей Улан-Удэ на автомобиле одного из них поехали на рыбалку на озеро Котокель. «На месте, заехав на лед, они поставили палатку, разместились в ней и зажгли внутри газовую горелку. Ночью на лед приехала еще одна группа рыбаков. Утром они увидели, что на стоянке соседей нет следов, машина занесена снегом, но не придали значения. К полудню они решили проверить палатку и в ней обнаружили тела мужчин. Также внутри ощущался стойкий запах бытового газа», – добавили в пресс-службе.