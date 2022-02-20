Убийца сотрудницы петербургского секс-шопа удивил следователей

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в убийстве 33-летней продавщицы секс-шопа Ольги Вопиловой. Он признался в содеянном, но его версия событий не устроила следователей, так как противоречит тому, что записали камеры видеонаблюдения. Об этом пишет популярное питерское издание «Фонтанка».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

По словам 30-летнего нападавшего, он посетил магазин «Точка любви» с целью получения искусственной вагины. У него не было при себе денежных средств. Поэтому добыть необходимое он попытался при помощи ножа.

В магазине он стал угрожать ножом Ольге Вопиловой и требовать у нее искусственный женский орган. Продавщица стала возмущаться и тогда он то ли пришел в состояние аффекта, то ли банально растерялся, и поэтому ударил ее ножом несколько раз. Дальнейшие события он якобы не помнит.

Версия задержанного не устроила сотрудников полиции. Они полагают, что он пытается обмануть их. На кадрах видео отчетливо видно, как он заводит продавца в подсобку. Женщина сопротивляется, говорит «Может не стоит?» и в итоге получает несколько ударов ножом.

В Следственном комитете уверены, что подозреваемый желает взять на себя разбой, а по факту ему можно инкриминировать не только разбой, но и покушение на изнасилование, а также убийство.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ведется розыск убийцы продавщицы секс-шопа. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Отмечается, что нападавший нанес молодой женщине 12 ножевых ударов.