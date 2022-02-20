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9 минут назад

Убийца сотрудницы петербургского секс-шопа удивил следователей

Илья Родин

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в убийстве 33-летней продавщицы секс-шопа Ольги Вопиловой. Он признался в содеянном, но его версия событий не устроила следователей, так как противоречит тому, что записали камеры видеонаблюдения. Об этом пишет популярное питерское издание «Фонтанка».

Убийца сотрудницы петербургского секс-шопа удивил следователей
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По словам 30-летнего нападавшего, он посетил магазин «Точка любви» с целью получения искусственной вагины. У него не было при себе денежных средств. Поэтому добыть необходимое он попытался при помощи ножа.

В магазине он стал угрожать ножом Ольге Вопиловой и требовать у нее искусственный женский орган. Продавщица стала возмущаться и тогда он то ли пришел в состояние аффекта, то ли банально растерялся, и поэтому ударил ее ножом несколько раз. Дальнейшие события он якобы не помнит.

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Версия задержанного не устроила сотрудников полиции. Они полагают, что он пытается обмануть их. На кадрах видео отчетливо видно, как он заводит продавца в подсобку. Женщина сопротивляется, говорит «Может не стоит?» и в итоге получает несколько ударов ножом.

В Следственном комитете уверены, что подозреваемый желает взять на себя разбой, а по факту ему можно инкриминировать не только разбой, но и покушение на изнасилование, а также убийство.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ведется розыск убийцы продавщицы секс-шопа. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Отмечается, что нападавший нанес молодой женщине 12 ножевых ударов.

После того, как грабитель скрылся, она дозвонилась до своей сменщицы и попросила ее вызвать помощь. К сожалению, cкорая не успела. От полученных ранений женщина скончалась.

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