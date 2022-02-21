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54 минуты назад

Бастрыкин поручил расследовать гибель двух человек в ЛНР

Деловая газета "Взгляд"иещё 14

По факту гибели двух жителей ЛНР будет возбуждено уголовное дело, сообщили в СК, соответствующее поручение дал председатель Александр Бастрыкин.

Бастрыкин поручил расследовать гибель двух человек в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике. Следователями ГСУ СК будет возбуждено уголовное дело, целью которого является всестороннее расследование обстоятельств данного происшествия, сообщает пресс-служба СК.

В результате обстрела украинскими военными территории ЛНР вечером 20 февраля погибли два мирных жителя.

Напомним, ранее сообщалось, что один военнослужащий народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб, один был тяжело ранен и двое контужены в результате действий ВС Украины.

Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля после сообщений представителей ДНР и ЛНР о том, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям с применением минометов и артиллерии.

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