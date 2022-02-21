Бастрыкин поручил расследовать гибель двух человек в ЛНР

По факту гибели двух жителей ЛНР будет возбуждено уголовное дело, сообщили в СК, соответствующее поручение дал председатель Александр Бастрыкин.

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Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике. Следователями ГСУ СК будет возбуждено уголовное дело, целью которого является всестороннее расследование обстоятельств данного происшествия, сообщает пресс-служба СК.

В результате обстрела украинскими военными территории ЛНР вечером 20 февраля погибли два мирных жителя.

Напомним, ранее сообщалось, что один военнослужащий народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб, один был тяжело ранен и двое контужены в результате действий ВС Украины.