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51 минуту назад

В ЛНР сообщили о гибели двух жителей из-за обстрела ВСУ

Елена Прошина

Два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР, передает ТАСС.

В ЛНР сообщили о гибели двух жителей из-за обстрела ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что два человека погибли в районе населенного пункта Пионерское во время ночной перестрелки. Потерь среди личного состава силовиков нет.

Ранее начальник народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Синенков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на Донбасс после того, как «получили одобрение со стороны западных стран».

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