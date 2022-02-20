В ЛНР сообщили о гибели двух жителей из-за обстрела ВСУ

Два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР, передает ТАСС.

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Сообщается, что два человека погибли в районе населенного пункта Пионерское во время ночной перестрелки. Потерь среди личного состава силовиков нет.