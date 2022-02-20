Опубликовано видео боя в Донецке

«Увидев группу сотрудников госбезопасности ДНР, террористы открыли по ним огонь. Завязалась перестрелка. Реакция украинской бандгруппы понятна – вооружённые до зубов боевики планировали совершить ряд крупных терактов на территории ДНР, а оказавшись в западне, пошли, что называется, ва-банк», – говорится в сюжете.