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55 минут назад

Опубликовано видео боя в Донецке

Александр Кузьмин

Телеканал ДНР «Оплот ТВ» показал кадры боя в Донецке. Как говорится в сюжете, спецназ МГБ штурмовал здание, где укрылась украинская диверсионно-террористическая группа. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

По словам корреспондента телеканала, действие происходило в одном из домов Киевского района Донецка.

«Увидев группу сотрудников госбезопасности ДНР, террористы открыли по ним огонь. Завязалась перестрелка. Реакция украинской бандгруппы понятна – вооружённые до зубов боевики планировали совершить ряд крупных терактов на территории ДНР, а оказавшись в западне, пошли, что называется, ва-банк», – говорится в сюжете.

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