Опубликовано видео боя в Донецке

Телеканал ДНР «Оплот ТВ» показал кадры боя в Донецке. Как говорится в сюжете, спецназ МГБ штурмовал здание, где укрылась украинская диверсионно-террористическая группа. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
По словам корреспондента телеканала, действие происходило в одном из домов Киевского района Донецка.
«Увидев группу сотрудников госбезопасности ДНР, террористы открыли по ним огонь. Завязалась перестрелка. Реакция украинской бандгруппы понятна – вооружённые до зубов боевики планировали совершить ряд крупных терактов на территории ДНР, а оказавшись в западне, пошли, что называется, ва-банк», – говорится в сюжете.