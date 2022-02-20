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27 минут назад

В Краснодаре собирают гумпомощь для жителей Донбасса. Видео

Александр Кузьмин

Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса.

На кадрах, снятых в субботу, можно увидеть, как продукты, средства гигиены и первой необходимости сортируют для дальнейшей передачи жителям ДНР и ЛНР.

"Вчера буквально практически ночью мы объявили о том, что собираем гуманитарную помощь для наших братьев из Донецкой и Луганской народных Республик. И уже многие краснодарцы, да и не только многие краснодарцы, мы это распространили и на весь край, многие жители Краснодарского края уже откликнулись", - рассказал заместитель председателя городской думы Краснодара Геннадий Уфимцев.

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