В Краснодаре собирают гумпомощь для жителей Донбасса. Видео

На кадрах, снятых в субботу, можно увидеть, как продукты, средства гигиены и первой необходимости сортируют для дальнейшей передачи жителям ДНР и ЛНР.

"Вчера буквально практически ночью мы объявили о том, что собираем гуманитарную помощь для наших братьев из Донецкой и Луганской народных Республик. И уже многие краснодарцы, да и не только многие краснодарцы, мы это распространили и на весь край, многие жители Краснодарского края уже откликнулись", - рассказал заместитель председателя городской думы Краснодара Геннадий Уфимцев.