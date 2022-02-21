Цыгане избили россиянку из-за просьбы вернуть телефон

Цыгане избили жительницу Екатеринбурга, когда она попыталась вернуть украденный телефон. Она обратилась в полицию, об этом сообщает портал E1.

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Потерпевшая россиянка работает продавцом-консультантом в магазине детской мебели. Женщина рассказала, что в один из дней оставила телефон на стол и подошла к кассе.

«Цыгане внимательно смотрели, чем я занимаюсь. Затем мужчина меня отвлек, а женщина встала около моего стола, потом резко отошла и отправилась к выходу быстрым шагом. Я сразу пошла за рабочее место и увидела, что телефона нет», — пояснила женщина.

Жительница Екатеринбурга побежала за ними и увидела, что цыганка сразу передала все вещи другому мужчине, который быстро скрылся. Догнав цыганку, продавец попросила вернуться в магазин и посмотреть все по камерам видеонаблюдения. Однако цыганка не захотела разбираться и начала угрожать женщине. В этот момент на россиянку напал цыган и стал бить ее по голове локтями и кулаками.

Потерпевшая написала заявление в полицию о краже телефона, который стоит около 30 тысяч рублей, и о побоях.

Ранее жительница Екатеринбурга пришла в травматологию больницы № 36 закрыть больничный, однако там на нее напал и избил врач-травматолог.