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23 минуты назад

Цыгане избили россиянку из-за просьбы вернуть ей украденный телефон

Lenta.ruиещё 1

Цыгане избили жительницу Екатеринбурга, когда она попыталась вернуть украденный телефон. Она обратилась в полицию, об этом сообщает портал E1.

Цыгане избили россиянку из-за просьбы вернуть телефон
Фото: ТАССТАСС

Потерпевшая россиянка работает продавцом-консультантом в магазине детской мебели. Женщина рассказала, что в один из дней оставила телефон на стол и подошла к кассе.

«Цыгане внимательно смотрели, чем я занимаюсь. Затем мужчина меня отвлек, а женщина встала около моего стола, потом резко отошла и отправилась к выходу быстрым шагом. Я сразу пошла за рабочее место и увидела, что телефона нет», — пояснила женщина.

Жительница Екатеринбурга побежала за ними и увидела, что цыганка сразу передала все вещи другому мужчине, который быстро скрылся. Догнав цыганку, продавец попросила вернуться в магазин и посмотреть все по камерам видеонаблюдения. Однако цыганка не захотела разбираться и начала угрожать женщине. В этот момент на россиянку напал цыган и стал бить ее по голове локтями и кулаками.

Потерпевшая написала заявление в полицию о краже телефона, который стоит около 30 тысяч рублей, и о побоях.

Ранее жительница Екатеринбурга пришла в травматологию больницы № 36 закрыть больничный, однако там на нее напал и избил врач-травматолог.

По словам россиянки, ей необходимо было поменять в справке дату с 28-го числа на 27-е, так как ее изначально поставили неправильно. Врач, который должен был ее принять, отправила пациентку к другому, сказав, что у нее заканчивается рабочий день. Затем девушка попросила закрыть больничный другого специалиста.

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