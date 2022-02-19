Огромный радиус поражения: На ведущем в РФ шоссе нашли заминированную машину

Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) подтвердило факт обнаружения заминированной машины на шоссе, ведущем в Россию. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства в субботу.

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"19 февраля в 16:10 оперативному дежурному МГБ поступил звонок о том, что в районе населенного пункта Самсоновка в 500 метрах от поста ГАИ по направлению населенного пункта Молодогвардейск под мостом обнаружен подозрительный автомобиль. Прибывшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что автомобиль заминирован", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что, по предварительным данным, "радиус поражения взрывного устройства обширный".

Ранее источник в силовых ведомствах ЛНР сообщил ТАСС, что правоохранительные органы обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.