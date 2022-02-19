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1 час назад

В Петербурге мужчина ворвался в секс-шоп и зарезал сотрудницу: видео

Майк Габриелян

В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный зарезал консультантку секс-шопа «Точка любви». Злоумышленник, несмотря на просьбы молодой женщины о пощаде, нанес двенадцать ударов ножом. Убийцу ищут. Об этом сообщает «Фонтанка».

Момент убийства Ольги Вопиловой попал на камеры видеонаблюдения. Отчетливо видно, как злоумышленник нападает на женщину. Часть дальнейшего действия происходит за кадром, затем нападавший хватает две коробки и быстро покидает магазин.

Шокированная 33-летняя продавщица в течение минуты ходит по помещению. На дальнем плане видно, что она производит какие-то действия у кассы. Далее она звонит своей сменщице и пытается выйти из магазина.

К сожалению, вызванная напарницей «Скорая помощь» спасти женщину не успела. От полученных ранений она скончалась.

Отмечается, что в настоящее время полиция Петербурга пытается установить личность убийцы.

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