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13 минут назад

В Петербурге возбудили дело после убийства женщины в магазине

ТАССиещё 2

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в одном из магазинов Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

В Петербурге неизвестный жестоко убил женщину в магазине
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33-летней женщины с явными признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

Следователи проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

На видео с камеры наблюдения в магазине, которое было опубликовано в социальных сетях, видно, что мужчина наносил женщине удары ножом.

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