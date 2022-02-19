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1 час назад

СМИ: В Ростовской области разорвался второй снаряд

Илья Родин

В Тарасовском районе Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, обнаружили место падения еще одного снаряда. Предполагается, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град». Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Ростовской области разорвался второй снаряд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град», - цитирует ТАСС слова источника.

Ранее российские информационные агентства опубликовали материалы о падении первого снаряда. Он разорвался в километре от российско-украинской границы. Отмечается, что от взрыва никто не пострадал.

Появились кадры с места взрыва снаряда в Ростовской области

На место происшествия оперативно выехали сотрудники силовых ведомств и журналисты.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение следователям ведомства возбудить уголовное дело по факту падения снаряда на территории России. Он потребовал провести всестороннее расследование.

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