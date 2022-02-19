В Ростовской области разорвался второй снаряд

В Тарасовском районе Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, обнаружили место падения еще одного снаряда. Предполагается, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град». Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.