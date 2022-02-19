Сбежавшую из московской квартиры метровую змею нашли

По его словам, к поискам земноводного подключилась даже местная управляющая компания. Полоза искали по подвалам, а нашелся он на лоджии, куда по случайности заполз из-за открытой двери. Местные жители обрадовались этой новости, так как многие боялись столкнуться со змеей в своих квартирах. «Слава Богу, очень переживала за нее», «Я тоже за змейку переживала. Хорошо, что все хорошо», — прокомментировали юзеры.