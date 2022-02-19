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1 час назад

Сбежавшую из московской квартиры метровую змею нашли

Мослента

Метровую змею, сбежавшую из московской квартиры, нашли на лоджии. Об этом в Facebook-сообществе «Airport/Sokol Da Neighborhood» написал друг хозяев питомца.

Сбежавшую из московской квартиры метровую змею нашли
Фото:  Pixabay Pixabay

По его словам, к поискам земноводного подключилась даже местная управляющая компания. Полоза искали по подвалам, а нашелся он на лоджии, куда по случайности заполз из-за открытой двери. Местные жители обрадовались этой новости, так как многие боялись столкнуться со змеей в своих квартирах. «Слава Богу, очень переживала за нее», «Я тоже за змейку переживала. Хорошо, что все хорошо», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичка рассказала, что в одном из столичных домов от хозяев в вентиляцию сбежал полоз. Женщина объяснила, что данные змеи неядовитые и при встрече не нужно пытаться прогнать или убить питомца, так как он не опасен.

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