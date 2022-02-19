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30 минут назад

Мощная волна пробила окна салона пассажирского парома. Видео

Александр Кузьмин

В Германии мощная волна, вызванная штормом «Дадли», разбила окна парома и заставила пассажиров спасаться бегством от хлынувшего в салон потока воды. Инцидент попал на видео, кадры опубликовал The Sun.

На кадрах, снятых очевидцем из салона парома в Гамбурге, попал момент, как мощный удар огромной волны пробивает окна судна. Сильный напор воды тут же устремляется в салон, смыв одного пассажира, сидевшего за столиком ближе всех к носовой части судна. Остальные туристы сразу же вскочили со своих мест и побежали на выход.

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