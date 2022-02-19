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31 минуту назад

Тело омоновца с боеприпасами гексогеном нашли в квартире Петербурге

Илья Родин

В квартире одного из домов по Заводскому проспекту Колпинского района Санкт-Петербурга полиция обнаружила тело 48-летнего бывшего сотрудника ОМОНа. Рядом с умершим находились боеприпасы и три куска гексогена общим весом порядка 500 грамм. Об этом сообщает популярное петербургское издание «Фонтанка».

Тело омоновца с боеприпасами гексогеном нашли в квартире Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На трупе рано вышедшего на пенсию бывшего сотрудника милиции не было признаков насильственной смерти, но отчетливо наблюдались гнилостные изменения, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Было обнаружено и изъято: один огнепроводный шнур, 35 патронов калибра 9 мм, 150 патронов калибра 7,62х54, 14 патронов калибра 5,45, три патрона калибра 7,62х39», - приводит издание слова источника.

Издание «Совершенно секретно», в свою очередь, отметило, что в последнее время подобные инциденты участились.

«Буквально несколько дней назад в Краснодаре обнаружили тело мертвого следователя, а в Москве — труп 76-летнего генерал-майора милиции в отставке. Рядом с телом лежал именной наградной пистолет», пишет газета.

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