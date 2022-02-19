Тело омоновца с боеприпасами гексогеном нашли в квартире Петербурге

В квартире одного из домов по Заводскому проспекту Колпинского района Санкт-Петербурга полиция обнаружила тело 48-летнего бывшего сотрудника ОМОНа. Рядом с умершим находились боеприпасы и три куска гексогена общим весом порядка 500 грамм. Об этом сообщает популярное петербургское издание «Фонтанка».
На трупе рано вышедшего на пенсию бывшего сотрудника милиции не было признаков насильственной смерти, но отчетливо наблюдались гнилостные изменения, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Было обнаружено и изъято: один огнепроводный шнур, 35 патронов калибра 9 мм, 150 патронов калибра 7,62х54, 14 патронов калибра 5,45, три патрона калибра 7,62х39», - приводит издание слова источника.
Издание «Совершенно секретно», в свою очередь, отметило, что в последнее время подобные инциденты участились.
«Буквально несколько дней назад в Краснодаре обнаружили тело мертвого следователя, а в Москве — труп 76-летнего генерал-майора милиции в отставке. Рядом с телом лежал именной наградной пистолет», пишет газета.