Появились кадры с места взрыва снаряда в Ростовской области

В соцсетях появились кадры из Ростовской области. На них видна огражденная воронка от предположительного падения снаряда.

Фото: Telegram Telegram

Напомним, инцидент произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской, расположенной на территории Тарасовского района.

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Большинство российских СМИ опубликовало материалы о взрыве снаряда без особых подробностей и комментариев. В мессенджерах также не приводится какая-либо дополнительная информация.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка взорвался автомобиль начальника местной милиции Дениса Синенкова.