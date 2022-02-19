Появились кадры с места взрыва снаряда в Ростовской области

В соцсетях появились кадры из Ростовской области. На них видна огражденная воронка от предположительного падения снаряда.
Напомним, инцидент произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской, расположенной на территории Тарасовского района.
Большинство российских СМИ опубликовало материалы о взрыве снаряда без особых подробностей и комментариев. В мессенджерах также не приводится какая-либо дополнительная информация.
Ранее сообщалось, что в центре Донецка взорвался автомобиль начальника местной милиции Дениса Синенкова.
На кадрах из столицы ДНР явственно видны последствия происшествия, а также оперативно прибывшая на место взрыва техника спасательных служб.