Десятки машин встали в очередь на выезд из ДНР. Видео

Очередь из автомобилей образовалась на выезде из города Амвросиевка, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
На кадрах видео, снятых в пятницу вечером, десятки машин стоят на трассе по направлению к границе с Российской Федерацией.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении объявил о массовой эвакуации гражданского населения.
"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил Пушилин.