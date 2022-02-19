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1 час назад

Десятки машин встали в очередь на выезд из ДНР. Видео

Александр Кузьмин

Очередь из автомобилей образовалась на выезде из города Амвросиевка, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На кадрах видео, снятых в пятницу вечером, десятки машин стоят на трассе по направлению к границе с Российской Федерацией.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении объявил о массовой эвакуации гражданского населения.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил Пушилин.

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