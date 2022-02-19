Десятки машин встали в очередь на выезд из ДНР. Видео

Очередь из автомобилей образовалась на выезде из города Амвросиевка , расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На кадрах видео, снятых в пятницу вечером, десятки машин стоят на трассе по направлению к границе с Российской Федерацией.