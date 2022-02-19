Почему мигранты перестали бояться полиции

В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля.

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В пятницу был взят под стражу второй участник драки с полицейскими, которая произошла днем ранее на станции столичного метро «Тульская». Другой подозреваемый был пойман еще на месте. Обоих задержанных уже допросили сотрудники следственного отдела по расследованию преступлений на метрополитене, передает РЕН ТВ. Сообщается, что их зовут Саидакрам Хамроев и Умар Расулжонзодов.

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Обвиняемые – уроженцы Средней Азии, пишет «Лента.ру». Оба находились в России нелегально, работали в различных коммерческих организациях и проживали на съемной квартире в Москве. В СКР намерены привлечь к административной ответственности работодателей и лиц, предоставивших фигурантам жилое помещение.

МВД показало видео допроса мигрантов. На кадрах молодой человек в красной куртке с улыбкой отвечает на вопросы. Судя по всему, это 21-летний Хамроев. Отвечая на вопросы, он заявляет, что вовсе не оказывал сопротивления сотрудникам МВД. «Я же говорю, я не оказывал. Они начали трогать руку. Я сказал: уберите руку. И все».

Второй подозреваемый, одетый в темную куртку, предположительно 18-летний Расулжонзодов говорит лишь «не знаю», отвечая на вопрос, догадывается ли он, за что задержан. Трудно определить, знает ли задержанный русский язык. Судя по видеозаписи, именно Расулжонзодов был тем человеком, который с разбегу ударил полицейского ногой, пытаясь освободить уже задержанного Хамроева.

По версии следствия, вечером в четверг на станции «Тульская» «один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на представителей власти». Затем второй подозреваемый «умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся», говорится на сайте СК.

Стоит напомнить, что на минувшей неделе в социальных сетях разошлось видео, снятое из окна одним из жителей московского района Царицыно. На нем видно, как при задержании двух иностранцев (как потом выяснилось – из Средней Азии), выпивавших на детской площадке, пострадали двое полицейских. Приезжие оказали активное сопротивление – сами напали на силовиков и у одного из них даже отобрали дубинку.

А в минувшую среду 23-летний уроженец Таджикистана, которого заподозрили в краже и попытались задержать, ранил двоих полицейских ножом в районе Западное Бирюлево. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 318 УК («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Наказание – до 10 лет лишения свободы.

Драка на «Тульской» тоже стала поводом для возбуждения дела, и тоже по ст. 318 УК, однако по части первой – «Применение насилия в отношении представителя власти, наказание по которой вдвое мягче – до пяти лет лишения свободы. «Нужно дать этим «орлам», которые с разбега бьют полицейского ногой, 10 лет тюрьмы. Тут можно не первую, а вторую часть статьи 318 добавить, – «применение насилия, опасного для жизни или здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич.

Генерал обращает внимание на то, что гастарбайтеры в Москве «начали бить полицейских уже ежедневно». «Причем виноваты в этом, на мой взгляд, и сами органы власти и правопорядка. При стычках с приезжими полиция часто сажает почему-то наших сограждан, но боится сажать представителей диаспор. Теперь мы дождались: получаем ежедневно то ножом, то кулаком», – возмущается Михалевич.

«Накат по этой теме уже идет на уровне главы государства, но некоторые приезжие уже настолько «дикие», что не понимают угрозы для себя и продолжают совершать преступления. За преступления их нужно сажать, а за правонарушения, я считаю, – просто высылать. Об этом и президент только что сказал», – добавил генерал.

Вместе с тем Михалевич против того, чтобы за сопротивление полиции, – пусть даже с применением силы, – сразу же назначать максимальное наказание.

«Все-таки есть люфт: допустим, хороший парень первый раз попался. Видно, что просто заблудился. Зачем ему давать по максимуму? Дайте условное или штраф, и все. Он больше никогда не нарушит, а потом принесет много пользы обществу», – разъяснил эксперт. Механическое ужесточение наказания по статье 318 может привести к печальным ситуациям, считает генерал.

«Полицейский берет человека за руку, а тот просто ее одергивает. Это можно оформить как неповиновение, оно же сопротивление. За это ему – бабах, – сразу 10 лет?

Не слишком ли круто? – задался вопросом собеседник. – А вот мигрантов надо наказывать максимально строго. Здесь лучше перегнуть палку. Пусть они боятся полиции, а то уже полиция боится их».

Подполковник запаса МВД Олег Иванников тоже считает ненужным усиливать карательные меры за сопротивление полиции. «Многое из того, что прописано в нынешней редакции Уголовного кодекса, вполне разумно. При определении наказания нужно учитывать личность преступника и смягчающие обстоятельства», – считает эксперт.

«Такое преступление, как нападение на сотрудника полиции, всегда совершается умышленно, но бывают особые случаи, когда и нападавшего в каком-то смысле можно понять. Например, приезжий не может выполнить указание стража порядка, потому что не знает языка. То есть он достал за взятку патент о сдаче экзамена по русскому, а команду полицейского не понимает Такое надо учитывать в суде», – привел пример собеседник.

«Кроме того, нужно проверить тех, кто выдал мигрантам документы на право пребывания в РФ, сертификаты о владении языком и так далее. Возможно, эти лица тоже должны оказаться на скамье подсудимых», – уточнил он.

Приезжие на «Тульской» действовали «цинично, но в то же время прогнозируемо для выходцев из Средней Азии», не знающих ни УК, ни другие наши правовые нормы, отмечает Иванников. «Возможно, им теперь предстоит уже в местах лишения свободы изучить как следует и УК, и этику поведения принимающего государства», – предположил собеседник.

Иванников согласен и с тем, что мигранты в целом перестали бояться российскую полицию, но причину этого он видит не в социальной, а в политической сфере. «В Москве и других крупных городах появилось огромное количество нелегальных молельных домов и комнат, где зачастую преподается не традиционный ислам, а экстремистский», – заявил подполковник.

«Приезжает много проповедников, прошедших некие «курсы» на Ближнем Востоке, в частности, в Турции. Они и внушают эту вседозволенность верующим мигрантам, мотивируют их на акты неповиновения полиции, вообще властям. Навязывают деструктивные идеи о сотрудничестве внутри диаспоры, – сказал собеседник. – Так что, на мой взгляд, основная причина этого кроется в недоработке правоохранительных органов, курирующих религиозное направление».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Урале. Основной темой стала нейтрализация угроз нацбезопасности в миграционной сфере. По словам Патрушева, напряженная ситуация на Урале вызвана в том числе масштабным миграционным потоком.

«Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов», – подчеркнул Патрушев. По его мнению, массовое привлечение мигрантов в сферу строительства, общепита, перевозок и услуг мешает трудоустройству российских граждан.

Как считает Патрушев, проникновению нелегалов, в частности, способствует большая протяженность (более 7,5 тыс. км) и плохая обустроенность нашей границы с Казахстаном. Он также потребовал усилить поиск и выявление среди мигрантов людей с радикальными религиозными взглядами.