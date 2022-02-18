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24 минуты назад

Суд арестовал напавших на полицейских на "Тульской" в Москве

Москва24

Черемушкинский районный суд Москвы принял решение арестовать двух мужчин, напавших на полицейских на станции метро "Тульская". Они пробудут под стражей два месяца.

Суд арестовал напавших на полицейских на "Тульской" в Москве
Фото:  СК РФ СК РФ

"С учетом позиции прокуратуры <...> суд избрал в отношении 18-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля 2022 года", – отметили в пресс-службе суда.

Аналогичное решение принято в отношении второго мужчины. Уточняется, что накануне его остановили для проверки документов, он начал толкаться и замахиваться на правоохранителей. Его приятель попытался ему помочь: одного полицейского мужчина ударил ногой в туловище, а второго – несколько раз рукой в голову.

Инцидент произошел вечером 17 февраля, когда полицейские полицейские попросили мужчин пройти в комнату правоохранителей для установления личности. В результате случилась драка. Первого подозреваемого 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Второй скрылся, однако его удалось найти на следующие сутки.

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