Суд отправил под стражу замглавы Зеленоградска

Суд по ходатайству следствия отправил под стражу на два месяца первого заместителя главы администрации курортного города Зеленоградска в Калининградской области Руслана Андронова. Чиновника подозревают в мошенничестве, сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах региона.