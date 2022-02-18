Раскрыты подробности взрыва в Донецке

Автомобиль, который был взорван в Донецке у Дома правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову, пишет «Украина.ру».
Сам Синенков не пострадал. Взрывом был уничтожен принадлежащий ему УАЗ.
В интернете появилось видео взорванной машины. На видеозаписи рядом с искореженными останками автомобиля все еще что-то горит.
Как сообщалось ранее, врыв прогремел в 19.00 в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР. Ближайшие здания не повреждены. О жертвах информации в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что в Донецке вечером в пятницу началась эвакуация. В настоящее время Донецк готовятся покинуть дети из детских домов. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики на официальных ресурсах опубликовали информацию о времени и месте сбора жителей для эвакуации. Во всех районах города определены пункты, где их будут ждать автобусы.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля, сообщил о массовой централизованной эвакуации жителей региона в РФ. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление. О массовой эвакуации жителей также заявили власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.