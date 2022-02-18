Раскрыты подробности взрыва в Донецке

Автомобиль, который был взорван в Донецке у Дома правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову, пишет «Украина.ру».

Фото: Telegram-канал 360tv.ru Telegram-канал 360tv.ru

Сам Синенков не пострадал. Взрывом был уничтожен принадлежащий ему УАЗ.

В интернете появилось видео взорванной машины. На видеозаписи рядом с искореженными останками автомобиля все еще что-то горит.

Как сообщалось ранее, врыв прогремел в 19.00 в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР. Ближайшие здания не повреждены. О жертвах информации в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в Донецке вечером в пятницу началась эвакуация. В настоящее время Донецк готовятся покинуть дети из детских домов. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики на официальных ресурсах опубликовали информацию о времени и месте сбора жителей для эвакуации. Во всех районах города определены пункты, где их будут ждать автобусы.