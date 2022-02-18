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45 минут назад

Погибшая в Измайлово женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши

РИАМО

Женщина, которая погибла от упавшей с крыши многоквартирного дома глыбы льда, нарушила меры безопасности, когда шла по улице, сообщили РИАМО в пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы.

Погибшая в Измайлово женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты проводили очистку водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока по адресу: 13-я Парковая улица, дом №11. На участке было протянуты линии ограждения и организовано дежурство.

Дежурный и прохожие предупреждали женщину о проведении работ, однако она все же быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. В результате с крыши на нее упала глыба льда.

От полученных травм она погибла на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

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