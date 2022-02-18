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1 час назад

Опубликовано видео с места падения глыбы льда на женщину в Москве

Александр Кузьмин

В Москве женщина погибла после падения на нее глыбы льда с крыши. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

Трагический случай произошел возле жилого дома, расположенного на 13-й Парковой улице на востоке столицы. Как уточняется в СМИ, 58-летняя женщина вышла из подъезда и проследовала в направлении арки. Место для проведения работ по очистке кровли и снега было огорожено, а сверху прохожей кричали коммунальщики.

В тот момент, когда женщина вышла из арки, на нее упала 60-килограммовая льдина. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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