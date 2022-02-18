В российской воинской части избили солдат-срочников

Солдаты-срочники были избиты в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края. Об этом URA.RU сообщила мать одного из пострадавших Наталья Кичигина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам женщины, с ней связался ее сын Артур Власов и рассказал, что он и его сослуживцы были жестоко избиты старшим прапорщиком и сержантом.

Видео дня

«Сын сообщил, что ему отбили почки предметом похожим на биту и сейчас его ведут в больницу, также при этих обстоятельствах пострадал солдат Виктор Семенов из взвода связи, ему были нанесены увечья в область головы, тем самым на месте раны открылось обильное кровотечение», — приводит слова Кичигиной издание.

Как выяснилось, ночью старший прапорщик в состоянии алкогольного опьянения начал сверять номера на тапочках и тумбочках солдат. У кого не совпадало, тех выстроил и начал избивать палкой. Власов решил заступиться за себя и сослуживцев и схватил прапорщика за руки. В это время сержант несколько раз ударил его битой по почкам.

В результате пострадали несколько солдат. В настоящее время известны имена шестерых из них – это Андрей Сувига, Максим Савельев, Данил Панин, Артур Власов, Петр Юзеев и Виктор Семенов. Старший прапорщик и сержант в настоящее время задержаны. По словам Кичигиной, последний просил номер ее сына, чтобы предложить компенсацию. Семья отказалась от денег.

Информацию об избиении подтвердила глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб.

«Со слов представителей солдатских матерей на месте, замполит дивизии посоветовал меньше говорить [об инциденте], меньше разносить это: "Мы сами разберемся". Они сейчас подают эту историю как массовая потасовка между сослуживцами: якобы они стали участниками неуставных отношений по отношению друг к другу, а эти два человека, которые избивали их, на самом деле их разнимали», — рассказала Голуб.