В Москве женщина погибла от упавшей с крыши глыбы льда

«По данным следствия, 18 февраля 2022 года с крыши жилого дома, расположенного по улице 13-я Парковая в городе Москве, на женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия», - говорится в сообщении на сайте столичного управления СК РФ.