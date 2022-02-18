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22 минуты назад

Появилось видео задержания со стрельбой лихача под Петербургом

Александр Кузьмин

В Ленинградской области полицейские применили оружие при задержании водителя-нарушителя. Соответствующие кадры опубликованы пресс-службой ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дорожный инцидент произошел утром 16 февраля. Сотрудники ДПС ГИБДД заметили на 104-м километре автодороги «Скандинавия» лихача, который выехал на легковом автомобиле на встречную полосу, создав угрозу для жизни и здоровья других автомобилистов. Неоднократные требования полицейских остановиться мужчина проигнорировал.

«Инспектор ДПС прапорщик полиции Роман Линкевич несколькими выстрелами пробил колесо иномарки, после чего правонарушитель на 84 километре автодороги не справился с управлением и, наехав на снежный вал, остановился. Водитель иномарки попытался оказать сопротивление и отказывался подчиниться законным требованием сотрудников полиции. Им оказался 40-летний житель города Выборга Ленинградской области, ранее лишенный водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Его доставили в территориальный отдел полиции», – указано в сообщении ведомства.

От медицинского освидетельствования имевший признаки наркотического опьянения нарушитель отказался. В отношении него составлено девять административных протоколов по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, по статье 19.3 КоАП РФ, по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Мужчина также будет привлечен к уголовной ответственности в связи с повторным управлением транспортным средством в состоянии опьянения, полиция возбудила уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

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