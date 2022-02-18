Таксист пырнул ножом пешехода в центре Москвы . Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, конфликт между 36-летним водителем и 26-летним прохожим произошел в четверг, 17 февраля, на площади Тверской Заставы. Пешеход в алкогольном опьянении переходил дорогу на красный свет. Таксист сделал нарушителю замечание, после чего пешеход попытался проникнуть в салон его машины.