Убийца московского туриста в Карачаево-Черкесии сдался полиции

Подозреваемые в убийстве московского туриста Олега Албегова жители Карачаево-Черкесии признались в совершении преступления. Как сообщает Telegram-канал Baza, один из них позвонил в полицию, а второй самостоятельно пришел в участок.

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Первым с правоохранителями связался Абдуллах Бостанов. Он заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам москвича.

Позднее в отделение полиции пришел второй подозреваемый, Руслан Узденов — на его лице и теле были видны явные следы побоев. Мужчина заявил, что травмы ему нанесли туристы во время стычки. По его словам, конфликт начался после того, как они с Бостановым сделали замечание Албегову, который решил сходить в туалет на обочине дороги.

«Мы ему сказали, что он же не будет так себя при своей матери вести, а он сказал, что будет», — заявил Узденов.