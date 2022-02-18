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44 минуты назад

Участник убийства москвича в Карачаево-Черкесии рассказал подробности

Елена Прошина

Подозреваемые в убийстве московского туриста Олега Албегова жители Карачаево-Черкесии признались в совершении преступления. Как сообщает Telegram-канал Baza, один из них позвонил в полицию, а второй самостоятельно пришел в участок.

Убийца московского туриста в Карачаево-Черкесии сдался полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым с правоохранителями связался Абдуллах Бостанов. Он заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам москвича.

«Исподтишка достали нож». На Кавказе москвича зарезали за то, что он помочился на обочине

Позднее в отделение полиции пришел второй подозреваемый, Руслан Узденов — на его лице и теле были видны явные следы побоев. Мужчина заявил, что травмы ему нанесли туристы во время стычки. По его словам, конфликт начался после того, как они с Бостановым сделали замечание Албегову, который решил сходить в туалет на обочине дороги.

«Мы ему сказали, что он же не будет так себя при своей матери вести, а он сказал, что будет», — заявил Узденов.

Напомним, что накануне в Карачаево-Черкесии местный житель убил туриста из Москвы из-за того, что он остановился сходить в туалет на обочине. Известно, что в ходе конфликта 33-летний Абдуллах Бостанов ударил туриста ножом, после чего вместе со знакомым скрылся с места драки. Пострадавшего москвича госпитализировали, однако по дороге в больницу он скончался.

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