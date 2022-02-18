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15 минут назад

Напавших на полицейских в метро мигрантов показали на видео

Александр Кузьмин

Напавших на полицейских в московском метрополитене мужчин задержали. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Об этом сообщает Следственный комитет России, обнародовавший видео с подозреваемыми.

Инцидент произошел 17 февраля на станции метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Один из задержанных отказался пройти в комнату полиции для установления личности, он стал замахиваться и толкать сотрудников полиции. Второй участник конфликта нанес правоохранителю удар ногой в область туловища, а другому – несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся.

«По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения, он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия», – говорится в сообщении Следкома.

Ранее в Telegram-канале «112» появилась информация, что нападавшими являются два гражданина Таджикистана.

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