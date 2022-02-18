Напавших на полицейских в метро мигрантов показали на видео

Напавших на полицейских в московском метрополитене мужчин задержали. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Об этом сообщает Следственный комитет России, обнародовавший видео с подозреваемыми.
Инцидент произошел 17 февраля на станции метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Один из задержанных отказался пройти в комнату полиции для установления личности, он стал замахиваться и толкать сотрудников полиции. Второй участник конфликта нанес правоохранителю удар ногой в область туловища, а другому – несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся.
«По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения, он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее в Telegram-канале «112» появилась информация, что нападавшими являются два гражданина Таджикистана.