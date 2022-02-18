Напавших на полицейских в метро мигрантов показали на видео

Напавших на полицейских в московском метрополитене мужчин задержали. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Об этом сообщает Следственный комитет России, обнародовавший видео с подозреваемыми.

Инцидент произошел 17 февраля на станции метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Один из задержанных отказался пройти в комнату полиции для установления личности, он стал замахиваться и толкать сотрудников полиции. Второй участник конфликта нанес правоохранителю удар ногой в область туловища, а другому – несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся.