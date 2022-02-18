Убийца московского туриста в Карачаево-Черкесии сдался полиции

Житель Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов, подозреваемый в убийстве московского туриста в республике, сдался полиции. Он связался с отделом внутренних дел и признался в убийстве, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Бостанов заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам жертвы. В отдел полиции также явился второй подозреваемый — Руслан Узденов. Уточняется, что на его лице и теле были видны следы побоев. По словам Узденова, он получил травмы во время стычки с туристами.

Подозреваемый также рассказал, что конфликт завязался после того, как они с Бостоновым сделали замечание приезжему, сходившему в туалет на обочине дороги. «Мы ему сказали, что он же не будет так себя при своей матери вести, а он сказал, что будет», — рассказал Узденов.