В польском городе Кракове ураганный ветер опрокинул строительный кран. В Сети появилось снятое местным жителями видео, на котором запечатлен момент падения металлической конструкции.
Мощные порывы ветра сначала раскачали башенный кран, а через некоторое время он рухнул на землю. Информация о пострадавших разнится. По одной версии, в результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых скончался. Согласно другим сведениям, жертвами случившегося катаклизма стали двое рабочих.
Пронесшийся по Польше накануне сильный ветер разрушил 50 домов, лишил электричества более 70 тысяч жителей Лодзинского воеводства.