Мощные порывы ветра сначала раскачали башенный кран, а через некоторое время он рухнул на землю. Информация о пострадавших разнится. По одной версии, в результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых скончался. Согласно другим сведениям, жертвами случившегося катаклизма стали двое рабочих.