Водитель без прав устроил смертельное ДТП под Кемерово

Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Белово Кемеровской области. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД, в результате инцидента погиб один человек, еще пять пострадали.
По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Nissan выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной марки Hyundai, которая поворачивала на «зеленый» свет.
Пассажир Nissan скончался в больнице от полученных травм. Оба водителя и еще три пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. У водителя Nissan взяли кровь для проверки на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Известно, что за рулем он находился, не имея водительского удостоверения.