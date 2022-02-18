Водитель без прав устроил смертельное ДТП под Кемерово

Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Белово Кемеровской области. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД, в результате инцидента погиб один человек, еще пять пострадали.

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По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Nissan выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной марки Hyundai, которая поворачивала на «зеленый» свет.

Пассажир Nissan скончался в больнице от полученных травм. Оба водителя и еще три пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.