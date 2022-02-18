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52 минуты назад

Водитель без прав устроил смертельное ДТП под Кемерово

Елена Прошина

Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Белово Кемеровской области. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД, в результате инцидента погиб один человек, еще пять пострадали.

Водитель без прав устроил смертельное ДТП под Кемерово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Nissan выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной марки Hyundai, которая поворачивала на «зеленый» свет.

Пассажир Nissan скончался в больнице от полученных травм. Оба водителя и еще три пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. У водителя Nissan взяли кровь для проверки на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Известно, что за рулем он находился, не имея водительского удостоверения.

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