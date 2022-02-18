Конфликт со стрельбой в Москве попал на видео

В Москве ссора между мужчина закончилась стрельбой. Об инциденте в одном из дворов на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке столицы сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующее видео.
«По предварительной версии, конфликт произошел в одном из дворов на Алтуфьевском шоссе. Между двумя компаниями возник словесный спор, в ходе которого 43-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, а затем скрылся в неизвестном направлении на автомобиле такси. У двоих пострадавших зафиксированы телесные повреждения», – уточняет портал.
Позднее мужчина был задержан полицией. Выяснилось, что нарушитель стрелял из травматического пистолета, разрешение на которое у него имеется. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.