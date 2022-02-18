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1 час назад

В Чечне прогремел взрыв

Елена Прошина

В чеченском поселке Урус-Мартан произошел взрыв цистерны с пропаном. ЧП произошло на территории пункта временного хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, возгорание возникло после взрыва цистерны с пропаном объемом 60 кубов. Огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники экстренных служб тушат пожар.

Ранее пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Локальное возгорание газа произошло на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. В результате пожара никто не пострадал. Угрозы заводу и населенным пунктам не было. По данному факту прокуратура проводит проверку.

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