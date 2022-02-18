В чеченском поселке Урус-Мартан произошел взрыв цистерны с пропаном. ЧП произошло на территории пункта временного хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, возгорание возникло после взрыва цистерны с пропаном объемом 60 кубов. Огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники экстренных служб тушат пожар.