В чеченском поселке Урус-Мартан произошел взрыв цистерны с пропаном. ЧП произошло на территории пункта временного хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как уточняется, возгорание возникло после взрыва цистерны с пропаном объемом 60 кубов. Огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники экстренных служб тушат пожар.
Ранее пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Локальное возгорание газа произошло на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. В результате пожара никто не пострадал. Угрозы заводу и населенным пунктам не было. По данному факту прокуратура проводит проверку.