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26 минут назад

Опубликовано видео с места взрыва в квартире в Южноуральске

Александр Кузьмин

В квартире жилого дома в городе Южноуральске Челябинской области произошел взрыв. По предварительным данным, причиной произошедшего 17 февраля ЧП стала разгерметизация самогонного аппарата.

Снятая очевидцами запись с места происшествия опубликована в сообществе «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте».На кадрах видно, что в окнах на последнем этаже кирпичного многоквартирного дома выбило стекла.

Уточняется, что возгорания не возникло. В результате случившегося пострадал один человек: 14-летний подросток получил травмы.

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