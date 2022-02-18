Опубликовано видео с места взрыва в квартире в Южноуральске

В квартире жилого дома в городе Южноуральске Челябинской области произошел взрыв. По предварительным данным, причиной произошедшего 17 февраля ЧП стала разгерметизация самогонного аппарата.

Снятая очевидцами запись с места происшествия опубликована в сообществе «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте».На кадрах видно, что в окнах на последнем этаже кирпичного многоквартирного дома выбило стекла.