Избившие полицейских в метро мигранты задержаны

По информации канала, причиной конфликта стала просьба сотрудников полиции показать документы. Отмечается, что Умара Расулжонзода и Саидакрама Хамроева задержали в этот же день.

Напомним, что нападение на правоохранителей произошло 17 февраля на станции метро «Тульская». После того как правоохранителям удалось «скрутить» одного из мужчин, прибежал его знакомый, который с разбегу пнул ногой полицейского, а после несколько раз ударил рукой по голове другого, пытаясь «отбить» своего товарища. Известно, что одному из задержанных 22 года.