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48 минут назад

Избившие полицейских в метро мигранты задержаны

Елена Прошина

Мигранты, избившие полицейских на станции московского метрополитена, задержаны. Как сообщает Telegram-канал «112», напавшими на правоохранителей оказались два гражданина Таджикистана.

По информации канала, причиной конфликта стала просьба сотрудников полиции показать документы. Отмечается, что Умара Расулжонзода и Саидакрама Хамроева задержали в этот же день.

Мигрант избил полицейских в московском метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция»), подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что нападение на правоохранителей произошло 17 февраля на станции метро «Тульская». После того как правоохранителям удалось «скрутить» одного из мужчин, прибежал его знакомый, который с разбегу пнул ногой полицейского, а после несколько раз ударил рукой по голове другого, пытаясь «отбить» своего товарища. Известно, что одному из задержанных 22 года.

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