В Казани собака бойцовской породы напала на прохожего. Животное гуляло без поводка и намордника. Инцидент произошел в сквере «Музыкальный» на улице Хайдара Бигичева, сообщает Telegram-канал редакции «Татарстан-24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.