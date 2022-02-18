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56 минут назад

Нападение бойцовской собаки на жителя Казани попало на видео

Александр Кузьмин

В Казани собака бойцовской породы напала на прохожего. Животное гуляло без поводка и намордника. Инцидент произошел в сквере «Музыкальный» на улице Хайдара Бигичева, сообщает Telegram-канал редакции «Татарстан-24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

«Мужчине пришлось отбиваться от животного. После первого нападения собака отбежала, однако через какое-то время вновь накинулась на прохожего», – уточняет канал.

В результате атаки агрессивного пса пострадавший получил несколько укусов. Он собирается обратиться в полицию.

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