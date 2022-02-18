Мигрант избил полицейских в московском метро

Двое мужчин напали на правоохранителей на станции «Тульская» в московском метро. Как соолбщает РИА Новости, вечером 17 февраля один из посетителей метрополитена отказал полицейским в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками.

Фото: ТАСС ТАСС

После того как правоохранителям удалось «скрутить» подозреваемого, прибежал его знакомый, который с разбегу пнул ногой полицейского, а после несколько раз ударил рукой по голове другого, пытаясь «отбить» своего товарища. После этого мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция»), подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.