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1 час назад

На станции метро «Тульская» мигранты напали на полицейских

News.ru

Двое пассажиров столичной подземки напали на сотрудников полиции на станции «Тульская», сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова, передаёт Lenta.ru. Инцидент произошёл вечером 17 февраля. Один из нападавших задержан, второй объявлен в розыск

По версии следствия, двое молодых людей напали на полицейских после того, как те попросили их пройти в отделение для установления личности. Пассажиры отказались, один из них начал толкать полицейских и замахиваться на них руками, а второй пнул одного из правоохранителей ногой, ударил несколько раз по голове другого полицейского и скрылся. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Одного из нападавших задержали на месте. Им оказался 21-летний уроженец Таджикистана. Второго злоумышленника ищут. В отношении мужчин возбуждено дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Свердловской области незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин подростками-мигрантами в Екатеринбурге. Пятеро злоумышленников избили 49-летнюю женщину и её 20-летнюю дочь. Пострадавшие находятся в больнице с травмами. При этом полицейские задержали только одного подозреваемого — 17-летнего выходца из Азербайджана.

Преступность среди мигрантов стала одной из главных тем выступления президента России Владимира Путина на коллегии МВД РФ. В ходе собрания глава государства призвал выработать против нелегальной миграции и преступных группировок самые жёсткие меры.

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