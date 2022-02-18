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1 час назад

Появилось видео драки мигрантов с полицейскими в метро

Александр Кузьмин

Двое мужчин оказали сопротивление полицейским в московском метро и устроили драку. Инцидент произошел на станции «Тульская» столичной подземки накануне. Видео конфликта публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

Правоохранители пригласили в комнату полиции двух пассажиров для установления личностей, однако мужчины не подчинились их требованиям. Один из них стал толкать и замахиваться на стражей правопорядка, второй же нанес полицейскому удар ногой в область туловища.

Как сообщает ГСУ Следственного комитета России по городу Москве, один из хулиганов был задержан на месте.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения, он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия», – отмечает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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