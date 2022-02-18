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20 минут назад

Опубликовано видео горящего в Ионическом море парома

Газета.Ru

Все пассажиры и экипаж, находившиеся на пароме Euroferry Olympia в Греции, покинули его после начавшегося пожара. Об этом сообщает The Guardian.

По предварительным данным, никто из эвакуированных людей с судна в Ионическом море не пострадал.

На видео сняли паром в момент пожара. В ролике можно заметить паром, охваченный пламенем и огромными клубами дыма.

Пожар произошел после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту судна были 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Все люди покинули горящий паром на спасательных шлюпках. Как уточнил капитан Euroferry Olympia, все эвакуированные здоровы, их начали забирать суда порта, а также береговой охраны Италии.

К месту ЧП прибыли фрегат «Гидра» и три вертолета. Выясняются обстоятельства пожара, возникшего на пароме. Власти подчеркнули, что спасенных везут на Корфу.

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