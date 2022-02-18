Из-за масочного скандала в кинотеатре был остановлен показ фильма. Его устроила одна из посетительниц заведения, которую не устроило то, что окружающие не соблюдали антикоронавирусные меры безопасности. На размещенное в Сети видео обратил внимание телеканал «Москва 24».

Пришедшая на фильм женщина заметила, что в зале находятся люди без защитных масок и стала требовать надеть их. В итоге показ пришлось остановить, а даму попросили покинуть помещение. При этом сотрудники кинотеатра намеривались вызвать полицию, уточняет канал.