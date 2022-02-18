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28 минут назад

Опубликовано видео пожара круизного лайнера в Ионическом море

Александр Кузьмин

На итальянском лайнере в Ионическом море произошел пожар. В момент ЧП на борту круизного судна Euroferry Olympia находилось 237 пассажиров и 50 членов экипажа. Снятые очевидцами кадры у берегов Греции публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На опубликованной записи видно, что пламя охватило практически всю палубу туристического корабля.

К настоящему моменту известно, что лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. О пострадавших информации пока нет. Все обстоятельства случившегося пожара сейчас выясняются.

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