Опубликовано видео пожара круизного лайнера в Ионическом море

На итальянском лайнере в Ионическом море произошел пожар. В момент ЧП на борту круизного судна Euroferry Olympia находилось 237 пассажиров и 50 членов экипажа. Снятые очевидцами кадры у берегов Греции публикуют российские новостные Telegram-каналы.
На опубликованной записи видно, что пламя охватило практически всю палубу туристического корабля.
К настоящему моменту известно, что лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. О пострадавших информации пока нет. Все обстоятельства случившегося пожара сейчас выясняются.