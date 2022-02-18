Опубликовано видео пожара круизного лайнера в Ионическом море

На итальянском лайнере в Ионическом море произошел пожар. В момент ЧП на борту круизного судна Euroferry Olympia находилось 237 пассажиров и 50 членов экипажа. Снятые очевидцами кадры у берегов Греции публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На опубликованной записи видно, что пламя охватило практически всю палубу туристического корабля.