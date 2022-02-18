Инцидент произошел вечером 17 февраля на станции «Тульская». По версии следствия, стражи порядка попросили двух молодых людей пройти с ними для установления личности. Те отказались, после чего один из них начал толкать и замахиваться руками на полицейских, а второй пнул одного сотрудника правоохранительных органов ногой, а затем ударил второго несколько раз по голове и убежал с места происшествия.