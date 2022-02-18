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1 час назад

Мигрант избил двоих полицейских в московском метро

Lenta.ruиещё 1

Двое пассажиров напали на сотрудников полиции в московском метро. Об этом в пятницу, 18 февраля, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 17 февраля на станции «Тульская». По версии следствия, стражи порядка попросили двух молодых людей пройти с ними для установления личности. Те отказались, после чего один из них начал толкать и замахиваться руками на полицейских, а второй пнул одного сотрудника правоохранительных органов ногой, а затем ударил второго несколько раз по голове и убежал с места происшествия.

В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали полицейские

Его товарища задержали на месте. Им, как выяснили «Известия», оказался 21-летний мигрант из Таджикистана. Второй иностранец сейчас в розыске.

В отношении них возбудили дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Им грозит до пяти лет колонии.

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