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1 час назад

Место обрушения фасада бывшего завода «Красный треугольник» сняли на видео

Александр Кузьмин

В Санкт-Петербурге на площади 150 квадратных метров обрушился фасад здания бывшего завода «Красный треугольник». Пострадал один человек. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «News.ru».

«Обрушение фасада здания 3-6 этажного здания (бывший "Красный треугольник") на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева. Сейчас она извлечена из-за обломков дерева, передана бригаде Скорой помощи для осмотра» , - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Так же пострадали два автомобиля, припаркованных рядом.

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода «Красный треугольник».

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