Место обрушения фасада бывшего завода «Красный треугольник» сняли на видео

В Санкт-Петербурге на площади 150 квадратных метров обрушился фасад здания бывшего завода «Красный треугольник». Пострадал один человек. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «News.ru».
«Обрушение фасада здания 3-6 этажного здания (бывший "Красный треугольник") на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева. Сейчас она извлечена из-за обломков дерева, передана бригаде Скорой помощи для осмотра» , - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Так же пострадали два автомобиля, припаркованных рядом.
Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода «Красный треугольник».