Место обрушения фасада бывшего завода «Красный треугольник» сняли на видео

«Обрушение фасада здания 3-6 этажного здания (бывший "Красный треугольник") на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева. Сейчас она извлечена из-за обломков дерева, передана бригаде Скорой помощи для осмотра» , - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.