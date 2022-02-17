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22 минуты назад

Полицейских избили в московском метро

Елена Прошина

Двух сотрудников полиции избили на станции столичного метро

Полицейских избили в московском метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудников полиции избили на станции столичного метро «Тульская», пишет РЕН ТВ в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл, когда полицейские остановили двух мужчин для проверки документов. В какой-то момент им предложили пройти в комнату полиции. Возник конфликт. Один из мужчин стал толкать полицейских и замахиваться на них, другой пнул одного из стражей порядка, а другого ударил рукой по голове,

Одного из напавших на полицейских задержали, второй сбежал. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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