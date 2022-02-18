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1 час назад

В Петербурге рухнула часть здания "Красного треугольника": пострадала женщина

Газета.Ruиещё 4

В Санкт-Петербурге на Обводном канале рухнула часть здания "Красного треугольника". Как пишет "Фонтанка. Ру", очевидцы сообщают о жертвах, МЧС опровергает эту информацию.

В Петербурге рухнула часть здания «Красного треугольника»
Фото: Телеграм-канал «360t»Телеграм-канал «360t»

Спасатели разбирают завалы после обрушения части заброшенного здания, входящего в комплекс бывшего завода "Красный треугольник". У дома N 136 обрушилась стена верхнего этажа. Обломки фасада разбросало на площади 150 кв. м.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что медики оказали помощь одной пострадавшей женщине, которую достали из-под поваленного дерева. Петербурженка находилась в сознании.

Пострадавшей оказалась 53-летняя заведующая отделением в одной из городских поликлиник. У нее диагностировали перелом плеча, травму груди и сотрясение мозга. Движение по набережной Обводного канала было временно блокировано в районе обрушения, автобусы пустили в обход. Обломками здания также задело два автомобиля.

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