Друг убитого в Карачаево-Черкесии туриста раскрыл подробности случившегося

Друг убитого в Карачаево-Черкесии (КЧР) туриста из Москвы Олега Албегова Андрей Иванов рассказал свою версию трагедии. Подробности он раскрыл в интервью РИА Новости.

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Как признался Иванов, о деталях случившегося он узнал от других туристов, которые вместе путешествовали с убитым — мужчины также приходятся ему товарищами. Во время поездки из аэропорта Минеральных Вод на курорт Архыз его друзья попросили водителя минивэна остановиться, чтобы сходить в туалет.

«Водитель остановился у чистого поля, ребята отошли на 20 метров от машины. Вдруг тормозит резко Vesta, выходят два человека и в грубой форме начинают делать замечания ребятам, которые вышли в туалет: "Сейчас же прекратите". А там не было ни предметов культа, ни памятных знаков. Просто поле», — сообщил собеседник агентства.

После этого, по словам мужчины, его друзья принесли извинения, однако местные жители начали их оскорблять и первые начали драку, которая длилась пять секунд. Тем не менее один из представителей республики успел вытащить нож и смертельно ранить Албегова в паховую область.

«Никто ничего не понял, но есть видео драки, видно, как он достает нож и потом быстро прячет его в кармане», — добавил Иванов.

Ранее в сети появилось видео нападения жителя Карачаево-Черкесии Абдуллаха Бостанова на туристов из Москвы. Приезжие и местные мужчины стоят почти вплотную друг к другу и выясняют отношения, внезапно Бостанов наносит удар кулаком в лицо приезжему из столицы, Олегу Албегову, после чего между ними завязывается потасовка.