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27 минут назад

Мужчина упал с высоты восьмого этажа и не пострадал

Lenta.ru

В США мужчина сорвался с высоты восьмого этажа на лед и отказался от помощи медиков. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина упал с высоты восьмого этажа и не пострадал
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел недалеко от города Палм-Спрингс, штат Калифорния. Местный житель, имя которого не называется, находился на верхней станции канатной дороги Palm Springs Aerial Tramway. В какой-то момент он сорвался с края площадки, пролетел почти 23 метра вниз и упал на обледенелый выступ.

Вертолет спасательной службы не смог приземлиться рядом, поэтому пожарным пришлось поднимать пострадавшего с помощью специальных носилок. Когда спасатели добрались до мужчины, выяснилось, что он не получил серьезных травм и госпитализация ему не требуется.

Свидетелем инцидента стал работник ресторана, расположенного рядом со станцией канатной дороги. Он рассказал, что мужчина зачем-то перелез через заграждение, поскользнулся на краю обрыва и полетел вниз.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина упал с крыши дома, сломал почти все кости и выжил. Британец забрался на крышу дома своего знакомого, чтобы помочь ему установить телевизионную антенну.

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