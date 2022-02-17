Пенсионер напал на дочь с топором в Москве

В Москве 85-летний мужчина напал на собственную дочь с топором. 55-летнюю женщину госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в квартире одного из домов на Криворожской улице. Отец, который имеет психическое заболевание, набросился на свою дочь и ударил ее топором по голове. Женщина успела выбежать на улицу. По словам очевидцев, она получила не менее семи ударов.
В настоящее время она находится в больнице в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Мужчина задержан. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела.
Ранее стало известно, что в центре Москвы расстреляли бойца ММА Багдата Дюсембаева. Инцидент произошел на парковке одного из фитнес-клубов. Боец оставил свой автомобиль на стоянке, однако к нему подошел охранник и попросил убрать машину. В результате начался конфликт, в ходе которого охранник выпустил в Дюсембаева шесть пуль. Спортсмен получил огнестрельное ранение в грудь, его госпитализировали.